Рафаэль Гросси отправит в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Он посещает наше государство в рамках договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора с Зеленским 6 июня.

Как сообщили в Офисе украинского президента, во время встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.

По словам главы государства, крайне необходима быстрая и решительная реакция международного сообщества на дерзкий террористический акт - целенаправленный подрыв Россией дамбы Каховской ГЭС, что является крупнейшим преступлением экоцида современности. Зеленский отметил, что в результате теракта, значительно выросли риски для безопасности Запорожской атомной электростанции. Глава государства положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной Россией, и приветствовал намерение Гросси лично посетить станцию для того, чтобы оценить ситуацию на месте.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Согласно сообщению, глава государства поддержал предложение Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления. Он отметил, что этой миссии будет оказано полное содействие со стороны причастных украинских учреждений.

Подрыв Каховской ГЭС: ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, по словам бывшего главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова, в случае нехватки электроэнергии и воды на Запорожской АЭС начнет плавиться топливо, после чего плавиться начнет активная зона реактора. Потенциальная авария может затронуть 40 стран мира.

После того, как 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, с водохранилища начался мощный выброс воды. Эксперты заявили об угрозе для безопасного функционирования Запорожской АЭС, поскольку вода из Каховской дамбы использовалась, в частности, для охлаждения реакторов АЭС.

Позже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что ЗАЭС может остаться без воды для охлаждения реакторов в течение нескольких недель. В организации заявили, что ситуация вскоре станет критической.

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