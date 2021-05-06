По словам госсекретаря США, они "детально обсудили вопросы реформ и то, насколько они важны".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве обсудили ситуацию в НАК "Нафтогаз Украины" и важность продолжения работы в направлении улучшения корпоративного управления.

Об этом Блинкен сказал в ходе брифинга по итогам встречи.

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По словам госсекретаря США, они "детально обсудили вопросы реформ и то, насколько они важны".

"Перед Украиной стоит два вызова. Один исходит извне, от России. Есть еще угроза изнутри: коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и людей, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа. В этом контексте мы говорили о важности продолжения работы в направлении корпоративного управления. Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности это касается "Нафтогаза", но не только его. Это касается основных институтов", — заявил Блинкен.

Что этому предшествовало

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украинты", а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета о 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в "Нафтогазе".

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

В тот же день, 29 апреля 2021 года появилась информация о том, что Коболев хочет обжаловать свое увольнение из "Нафтогаза".

Уже 5 мая 2021 года в "Нафтогазе" заявили о миллиардной прибыли с начала года.

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Автор: Елена Коваленко