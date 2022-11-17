Благодаря работе украинских военных и энергетиков Россия не смогла полностью отключить энергосистему Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"По замыслу российских террористов Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли это сделать ни 10 октября, ни 18, ни 15 ноября, когда они выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных, прежде всего, и наших энергетиков и спасателей", - сказал он.

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Сахарук отметил, что пока ситуация продолжает быть сложной, но она контролируемая и Россия не смогла достичь своей цели.

Он добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и обеспечить защиту оборудования от осколков снарядов и взрывных волн.

"Принимая во внимание, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блэкаут, она просто несоразмерна с той устойчивостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения специалисты ДТЭК вернули свет для более 5,5 млн потребителей.

Также ДТЭК Ахметова помогает восстановить электроснабжение на Херсонщине и Николаевщине.