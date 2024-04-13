Охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии, отметили в МАГАТЭ.

Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции впервые с 2022 года переведены в состояние холодного останова. Об этом говорится в заявлении директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Отмечается, что это произошло после того, как четвертый энергоблок был переведен в это состояние. Процесс начался утром в пятницу и продолжался до 7:30 субботы, 13 апреля.

В МАГАТЭ добавили, что на этот шаг было решено пойти после того, как в оккупированном городе Энергодар Запорожской области, где проживает большинство персонала захваченной россиянами станции, завершился отопительный сезон.

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"Я приветствую этот шаг, который МАГАТЭ рекомендовало в течение определенного времени, поскольку он повышает общую безопасность объекта. (...) Решение о холодном останове всех шести энергоблоков является положительным само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но оно не решает фундаментальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", – отметил Рафаэль Гросси.

В агентстве также напомнили, что ранее национальный регулятор Украины, Госатомрегулирования, издал нормативные распоряжения об ограничении работы всех шести энергоблоков Запорожской АЭС до состояния холодного останова.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с начала марта 2022 года. Из-за действий россиян за два года станция пережила несколько полных обесточиваний.

В апреле 2024 года российский диктатор Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Москва планирует перезапустить ЗАЭС. В СМИ отмечали, что это увеличивает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

Примечательно, что россияне продолжают создавать угрозы для станции. Так, они имитировали "украинскую" атаку по ЗАЭС, запустив по ней свои же FPV-дроны. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что такие действия оккупантов квалифицируются как военное преступление.

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