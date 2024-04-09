Действия россиян на ЗАЭС квалифицируются как военное преступление, говорят в ГУР.

Сегодня российские оккупанты запускали FPV-дроны по Запорожской АЭС таким образом, чтобы сымитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Сегодня Россия решила с помощью FPV-дронов сымитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины понятна, четкая и однозначная - по ядерным объектам в зоне военных действий провокаций мы не совершаем. Агрессор должен уйти с ЗАЭС", - подчеркнул он.

Юсов отметил, что сейчас мы наблюдаем очередную волну провокаций со стороны РФ в отношении украинской атомной станции - ЗАЭС, которая является крупнейшей в Европе. При этом добавил, что это происходит не впервые.

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"Провокации с целью обвинить Украину. Хотя весь мир, международное сообщество знает, что именно РФ является государством-агрессором, которое незаконно захватило ядерный объект вопреки всем нормам права и незаконно его удерживает", - сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что оккупанты используют ЗАЭС, в частности, в военных целях и это очередное военное преступление. По его словам, есть фото и видеофиксация незаконного размещения на станции российских войск, тяжелой техники, минирования территории станции, регулярного запуска с территории станции БПЛА, в том числе ударных и камикадзе, а также осуществления обстрелов из РСЗО и минометов.

Юсов рассказал об умышленной дискриминации граждан Украины, которые остаются на станции и продолжают выполнять свои обязанности. "Для примера, пропуска для тех, кто отказывается заключать соглашения и контракты с "Росатомом" выдают желто-голубые. Это прямая такая аналогия с тем, как нацисты относились к евреям во время Второй мировой войны. Это такое моральное и психологическое давление", - подчеркнул он.

При этом Юсов добавил, что на станции есть немало таких сотрудников. По его словам, с территории России оккупанты пытаются привлекать сотрудников на ядерный объект через соцсети, что создает дополнительные угрозы.

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 апреля, Агентство ООН по ядерному надзору осудило удары беспилотников по Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией России. Отмечается, что "такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены".

Инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, сообщили, что в воскресенье, 7 апреля, на ЗАЭС сдетонировали по меньшей мере три дрона. Один удар оставил повреждения на крыше защитной оболочки, где размещен один из шести ядерных реакторов. Еще один удар произошел возле лабораторного корпуса. Место третьего удара беспилотника не указано.

ЗАЭС - это первый ядерный объект, который оказался под оккупацией. Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали взрывы и стрельбу в течение дня. Кроме того, инспекция услышала взрывы артиллерийских снарядов поблизости.

Агентство ООН не уточняет, кто ответственен за атаку. Украина и Россия обвинили друг друга в ударах.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в своем заявлении, что "нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности", но международные инспекторы на объекте заметили "незначительные поверхностные повреждения крыши купола реактора".

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