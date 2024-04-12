Никогда прежде в истории атомной отрасли враждебная держава не захватывала и не эксплуатировала действующую электростанцию другой страны.

Российский лидер Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая в настоящее время находится под российской оккупацией.

Так утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, отмечая, что это еще больше увеличивает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы. Никогда прежде в истории атомной отрасли враждебная держава не захватывала и не эксплуатировала действующую электростанцию другой страны.

Пять из шести реакторов станции в настоящее время отключены - т.н. холодная остановка. Шестая нагревается ровно настолько, чтобы производить пар, необходимый станции для основных процессов безопасности.

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У РФ нет специалистов, которые бы знали мельчайшие особенности станции, которая больше не является станцией советского типа - теперь она работает частично на западных системах управления и американском ядерном топливе от Westinghouse.

В настоящее время диспетчерские управляются всего лишь одним человеком, говорится в отчете Министерства энергетики США со ссылкой на неуказанные отчеты.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце встретился в Сочи с Путиным и главой "Росатома", и спросил, будет ли перезапущена станция. Путин сказал, что обязательно будет, но без уточнения сроков, пишет WSJ.

Ситуация на ЗАЭС - детали

7 апреля МАГАТЭ заявило, что на территории оккупированной российскими войсками ЗАЭС взорвался беспилотник. В ГУР Минобороны сразу заверили, что Украина не причастна. Там предположили, что это может быть имитационным ударом россиян.

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что было поражено оборудование наблюдения и связи, а также военная машина. Указывается, что пока "нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности или безопасности на площадке" станции.

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