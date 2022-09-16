Сегодня колонна из 25-ти грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом" с самыми необходимыми запчастями, материалами и дизельным топливом для ЗАЭС, пройдя вражеские блокпосты, добралась до Энергодара.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
В частности, как отмечается, обеспечена доставка первостепенно необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты.
Кроме того, был возобновлен неснижаемый запас химических реагентов, необходимых для работы ЗАЭС, и, самое главное, доставлены дополнительные запасы топлива для работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции.
"Груз, несмотря на опасность и трудности, доставили водители "Энергоатома", в том числе и с Хмельницкой и Ривненской атомных электростанций", - добавили в компании.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.
По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.
2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.
15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.