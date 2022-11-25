Это первые официальные изображения поврежденного трубопровода, снятые в экономической зоне Дании.

В четверг датское телевидение спустило подводный дрон и сняло на видео поврежденную часть "Северного потока-2". Это первые официальные записи повреждений газопровода в экономической зоне Дании.

Как сообщает телеканал TV2, он неделями ждал разрешения от властей Дании на погружение и съемку. Команда отправилась к газопроводу из городка Ренне на место повреждений. Канал запустил с лодки дрон для подводной съемки, на которую понадобилось пять часов.

Отмечается, что только теперь благодаря кадрам, снятым дроном TV 2, общественность может увидеть разрушения на трубопроводе, которым он подвергся 26 сентября в 02:03 ночи.

Видео дня

Повреждение "Северного потока" в сентябре 2022: что известно

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Тогда же давление упало и в трубопроводе "Северный поток-2".

Сообщалось, что причина неполадки - дыра в трубе. Ранее шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов, заявил, что это - диверсия.

В Кремле, в свою очередь, вполне ожидаемо взрывы назвали "актом международного терроризма".

Вас также могут заинтересовать новости: