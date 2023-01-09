На выходных ряд факторов позволили не выключать свет в столице.

На выходных ряд факторов позволили не выключать электроэнергию в столице. Однако в понедельник, 9 января, погода ухудшилась, поэтому Киев снова вернулся к отключениям света.

Как отметил в эфире телеканала "Киев" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, на ситуацию со светом в Киеве в течение выходных влияло и повышение температуры.

"С понижением температуры у нас снова начались отключения света. Было несколько факторов, которые практически дали возможность не выключать свет в городе: повышение температуры, практически нерабочие дни. Достаточное большое количество киевлян на эти праздники уехали из города. Это все в комплексе дало возможность не выключать электроэнергию. Ее хватало для того, чтобы она была постоянно в домах", – пояснил он.

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По словам первого заместителя председателя КГГА, с понижением температуры и с началом рабочей недели снова начались отключения

"На утро было около 200 тысяч домохозяйств отключены от электропитания. Это не является критичным для города, поэтому говорить о каких-то чрезвычайных ситуациях на сейчас нельзя. Тепло есть, вода есть. За исключением, конечно, этих многоквартирных высотных домов – там, где отключена электроэнергия, насосы не качают тепло и воду на верхние этажи. Но вместе с тем ситуация на сегодня для города не является критической", – резюмировал Поворозник.

Ситуация со светом в Украине

По состоянию на утро 11:00 9 января потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 04:00 до 24:00.

8 января директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что все еще сохраняется дефицит электричества в энергосистеме. Каждый градус холода добавляет дополнительную нагрузку, что требует привлечения новых объектов генерации. Он отметил, что без новых обстрелов минимально необходимый срок восстановления энергосистемы – несколько месяцев, полное восстановление займет год-полтора.

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