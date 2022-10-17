В результате атак оккупантов сегодня утром повреждена энергетическая инфраструктура в центральном и северном регионах Украины, возможны аварийные отключения.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме является контролируемой.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток", - говорится в сообщении.
Атака России на энергосистему Украины:
Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.
В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.
11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.
11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.
17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.
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