Цены на нефть выросли после того, как ОПЕК+ внезапно объявила о сокращении добычи нефти, что грозит новым инфляционным толчком в мировой экономике.

Цены на нефть стремительно растут. West Texas Intermediate сразу взлетела на 8%, что стало самым большим суточным ростом за последний год.

Как сообщает Bloomberg, котировки ненадолго пересекли отметку в 81 долл за баррель, после чего опустились до 79,15 долл за баррель на 9:00 по Киеву.

Brent выросла на 6,7% до 85,2 долл за баррель, после чего несколько опустилась до 83,7%.

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Цены на нефть выросли после того, как ОПЕК+ внезапно объявила о сокращении добычи нефти, что грозит новым инфляционным толчком в мировой экономике.

Трейдеры сигнализируют об ожиданиях сокращения предложения, а на обычно спокойной азиатской торговой сессии были заключены сотни тысяч контрактов.

Фьючерсы на американский бензин также выросли на фоне инфляционных рисков.

ОПЕК+ и ситуация с нефтью

3 октября 2022 года появилась информация о том, что Европа отказывается от российской нефти, а ОПЕК+ готовится сократить добычу. Сообщалось, что страны ОПЕК+ обдумывают крупнейшее сокращение добычи нефти со времен кризиса 2020 года.

2 апреля 2023 года организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти. Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года.

3 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращении добычи нефти. Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

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