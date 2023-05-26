Стало известно, как возросли потери установленной мощности после сезона массированных атак РФ на украинскую энергосистему.

По состоянию на май из-за повреждений и оккупации Украина потеряла 27 гигаватт установленных мощностей энергогенерации, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, в мае 2021 года на временно оккупированной территории находилось 4 ГВт установленных мощностей, в частности, крупные Зуевская и Старобешевская ТЭС. Они были оккупированы еще в 2014 году.

За год в мае 2022-го из-за полномасштабного вторжения России в оккупации было уже 21 ГВт. В частности, и Запорожская АЭС, которая обеспечивала около пятой части производства электроэнергии.

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"Таким образом, в мае 2023 года после сезона массированных атак на украинскую энергосистему потери установленной мощности выросли до 27 ГВт", - рассказали в пресс-службе компании.

В энергокомпании отмечают, что, например, 1 энергоблок АЭС максимально может произвести 1 ГВт.

Со всем тем, энергетики восстанавливают генерацию, где это возможно, готовясь к отопительному сезону. В этом году ремонты на тепловых электростанциях могут длиться дольше, поскольку они получили существенные повреждения в результате российских ракетных и дроновых атак. Поэтому производство электроэнергии временно уменьшается.

"Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме энергетики также нуждаются в помощи потребителей - особенно в вечерние часы. Для этого стоит перенести использование мощных приборов с 19-22 часов на ночь или день", - просят в "Укрэнерго".

Энергетика Украины - что важно знать

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики Украины, из-за боевых действий и ракетных ударов по энергосистеме в целом было повреждено 50% энергосистемы: 24 объекта генерации-это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро - и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей.

Из-за оккупации Запорожской атомной электростанции нашей энергосистеме недоступно около 44% атомной генерации.