На европейский рынок приходится более 63% нашего экспорта.

Украина в 2022 году несмотря на полномасштабное российское вторжение увеличила на 4% экспорт товаров в страны Евросоюза, который составил почти 28 миллиардов долларов, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Видео дня

"ЕС - ключевой для Украины торговый партнер, на европейский рынок приходится более 63% нашего экспорта. В прошлом году мы ввезли в страны Европейского союза товаров почти на 28 миллиардов долларов, это на 4% больше, чем до полномасштабной войны", - сказал он.

Экспорт товаров в Евросоюз - что важно знать

Как сообщал УНИАН, 25 мая Европейская Рада продлила еще на год действие беспошлинного ввоза украинских товаров в страны ЕС. Таким образом, украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в Евросоюз по меньшей мере до июня 2024 года.

До этого 27 апреля 2022 года Европейская комиссия согласовала отмену на год всех пошлин и квот на украинский экспорт. Среди целей, которые преследовало это решение, называли помощь Украине стабилизировать рынки на фоне полномасштабного вторжения, а также предупреждение глобального ценового кризиса на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: