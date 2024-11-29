Если АЭС останутся отрезанными от энергосистемы, это породит кучу новых проблем, в том числе ядерного характера.

Россия наносит удары по критически важным подстанциям, связанным с украинскими АЭС, пытаясь отключить их. Эти удары грозят катастрофой, пишет The New York Times со ссылкой на мнения экспертов.

Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны, пытаясь разрушить ее и сделать жизнь украинцев невыносимой. До сих пор эти атаки были сосредоточены преимущественно на тепловых и гидроэлектростанциях, а также на их объектах передачи электроэнергии. Но энергосистема Украины не потерпела краха, главным образом из-за того, что большая часть производства электроэнергии зависит от атомных станций, которые до сих пор не подвергались прямым атакам.

По данным МАГАТЭ, с августа Россия пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС, чтобы лишить Украину последних крупных мощностей по производству электроэнергии. По словам Шона Берни, ядерного эксперта Гринпис Украина, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, произведенную ядерными реакторами, но также поставляют обратно на АЭС электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

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"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу", - предупреждает Гринпис в примечании, направленном The New York Times.

Эксперты Организации Объединенных Наций выступили с подобным предупреждением в заявлении, обнародованном в понедельник. Они заявили, что "дальнейшее повреждение электроэнергетической системы Украины может привести к отключению электроэнергии, что увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания своих систем безопасности". Такое событие, говорится в заявлении, может привести к серьезной ядерной катастрофе.

Киев пытался уговорить МАГАТЭ направить свой постоянный персонал на эти подстанции, надеясь, что их присутствие удержит Россию от атак. Ведь Россия вынуждена сохранять хорошие отношения с организацией, чтобы иметь возможность и дальше экспортировать свои технологии ядерной энергетики.

Однако в МАГАТЭ заявили, что не могут рисковать безопасностью своего персонала. Поэтому агентство провело только одну мониторинговую миссию, о дополнительных визитах не сообщалось.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, правительство пообещало, что свет не будут отключать бизнесу, который производит 60% от своего объема потребления. По словам премьер-министра Шмыгаля, сейчас Украина продолжает импорт электроэнергии из Европы.

Также мы рассказывали, что на следующей неделе ситуация с отключением электроэнергии в Украине улучшится и продолжительность отключений будет сокращена до 4-8 часов в сутки.

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