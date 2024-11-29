Отмена графиков почасовых отключений возможна через две недели.

На следующей неделе ситуация с отключением электроэнергии в Украине улучшится и продолжительность отключений будет сокращена до 4-8 часов в сутки. Об этом в комментарии УНИАН сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"В течение ближайших дней из-за существенных повреждений стоит ожидать отсутствия электрической энергии у большинства бытовых потребителей от 10 до 12 часов в сутки. Далее ситуация скорее всего улучшится и продолжительность отключения будет сокращена до 4-8 часов в сутки. То есть первую неделю будет 10-12 часов, а на следующую неделю ожидается 4-8 часов отключений в сутки", - сказал Рябцев.

Эксперт отмечает, что отмена графиков почасовых отключений возможно через две недели. Однако это не означает, что за этот период энергосистема полностью восстановится.

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По его словам, невозможно починить за две недели оборудование, которое было полностью выведено из строя. Также нет возможности так быстро заменить поврежденное оборудование и поставить новое. Но возобновить поставки электрической энергии для абсолютного большинства потребителей через две недели вполне возможно.

"Дальше все будет зависеть от четырех факторов: будут ли продолжаться атаки не энергетическую структуру, какой будет температура окружающего воздуха и вообще погодные условия, а также насколько хорошо будет себя вести поврежденное и изношенное оборудование", - пояснил Рябцев.

Ракетный удар по Украине 28 ноября - подробности

Ранее УНИАН писал, что российская армия 27-28 ноября массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за этого по всей стране были введены экстренные отключения электроэнергии.

Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на восстановление стабильной работы энергетической системы понадобится двое-трое суток, однако в некоторых регионах этот процесс может затянуться.

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