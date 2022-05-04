Коболев считает, что в случае, если РФ прекратит поставки газа, Европе придется принять несколько тяжелых решений.

На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины, прекращение РФ поставок газа в Европу будет политическим самоубийством для страны-оккупанта.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев.

"Я позитивно отношусь к процессу, который запустили сами русские. Это добровольное наложение самосанкций. Не только с точки зрения того, что они потеряли Польшу, Болгарию. Но и потому что они демонстрируют Европейскому Союзу всю свою агрессию, неадекватность и желание шантажировать. Такие вещи прощать нельзя. И я надеюсь, что в Европе это реализуется в конкретные шаги", - отметил Коболев.

Он также отметил, что в случае, если РФ прекратит поставки газа, Европе придется принять несколько тяжелых решений.

"Момент истины настанет, если русские окончательно решат совершить самоубийство и отключат Европу от газа. Тогда Европа сможет сбалансироваться из альтернативных источников газа, запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, модифицировав поведение своих потребителей. Я считаю, что это абсолютно реализуемая тактика, которая потребует несколько тяжелых политических решений", - заявил Коболев.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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