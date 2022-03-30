У европейских государств "есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях", говорит спикер Госдумы.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает необходимым расширить список российских товаров, экспортируемых за границу за рубли.

Об этом он написал в Telegram.

"Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал он.

По его словам, у европейских государств "есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях".

Россия требует оплату рублями за топливо: что стоит знать

Ранее президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Ряд стран отказались выполнять это требование. Так, австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку "контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме Евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами. Страны Европейского Союза также не будут оплачивать российский газ в рублях.

Вас также могут заинтересовать новости: