Киевлян призвали подготовить запас питьевой и технической воды.

Вследствие повреждения энергоинфраструктуры в результате ракетной атаки России на Украину 16 декабря 2022 года по всей столице зафиксированы проблемы с водоснабжением.

"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", – сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время жители Киева пишут в соцсетях, что в разных районах столицы уже нет воды в жилых домах.

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Ракетный удар по Киеву 16 декабря 2022 года – что известно

Утром 16 декабря Россия начала очередной масштабный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попала и украинская столица Киев.

По состоянию на 10:20 известно о взрывах в нескольких районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. Сейчас в столице и области работает ПВО.

В то же время около 10:00 в Киеве временно остановили движение метро по всем линиям. Сейчас столичный метрополитен работает только как укрытие.

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