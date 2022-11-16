По словам эксперта, то количество ракет, которое мы видели 15 ноября, было чуть больше, чем оно было 10 октября.

Сегодня Россия сделала акцент на ракетной атаке по Украине. В основном три вида ракет: "Калибры", которые шли из Черного моря, а так же Х-101 и Х-555 воздушного базирования - работали Ту95 из района Каспия и из-под Ростова. Была массированная атака дозвуковыми крылатыми ракетами.

Как рассказал в эфире FREДОМ военный эксперт Роман Свитан, всегда такого рода атаки идут в подтверждение какого-то требования, поставленного РФ перед Украиной. В основном, оно одно и тоже: это капитуляция через проведение любого вида переговоров:

"зерновые переговоры" летом подтверждались ракетными ударами по Виннице и другим городам Украины,

в октябре было заявление Эрдогана, который усаживал за стол переговоров Украину и РФ или РФ с США, и была подпитка этого ракетными атаками,

сегодня ракетная атака была ожидаема, поскольку 2-3 дня идет массированная информационная атака на украинское военно-политическое руководство с целью капитуляции перед Россией, сев за стол переговоров, остановиться на данном этапе и отдать РФ те территории, которые она оккупировала.

"То, что атака будет столь массированной - прогнозировалось. Есть определенная степень блокирования системы ПВО по количеству сопровождаемых целей. Этот предел был пересечен российской атакой. Поэтому некоторые ракеты прошли и достигли своих целей", - отметил Свитан.

То количество ракет, которое мы видели 15 ноября, было чуть больше, чем оно было 10 октября.

"Россия подкопила и увеличила количество ракет по Украине, понимая, что у нас увеличилось количество ПВО. Больше ста ракет вряд ли они могут увеличить, так как есть определенно количество носителей и определенное время на подготовку пусков такого уровня. В принципе, они могут увеличить в два раза пуск таких ракет, если будут в два раза дольше готовиться - в течение 2 месяцев они могут подготовить и 2 сотни ракет. Но для этого им придется использовать все свои носители и выполнить одномоментный запуск. Поэтому, я думаю, что номинальный вариант - около сотни ракет. Количество ракет у россиян с каждым пуском падает. Но если говорить о том количестве, которое у них остается, то такого уровня атак, как 15 ноября, Россия может выполнить 5-7, до 10 максимум. Но тогда они уже выберут весь свой стратегический, неприкосновенный запас своих ракет и останутся без носителей ядерного запаса, потому что все эти ракеты - носители тактического ядерного оружия", - объяснил Свитан.

Россия нанесла массированный удар по Украине

15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры.

По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары в энергетические объекты во всех областях страны. Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах. Энергетики ввели аварийные отключения света. Обесточенная как минимум половина Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Как сообщает командование Воздушных сил, украинские силы ПВО сегодня сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

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