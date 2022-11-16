Президент считает, что Украина победит Россию в войне, если переживет грядущую зиму.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины - самое мощное оружие, которое осталось у России.

Об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне. Поверьте, удары по энергетике - самое мощное оружие, которое осталось у России", - сказал он.

Война в Украине: российские ракетны удары

Российские оккупанты не бьют по военным объектам Украины, а умышленно уничтожают критическую инфраструктуру.

Так, начиная с 10 октября Россия устроила несколько волн целенаправленных атак на украинскую энергетику. Ракетами и ударными дронами уничтожаются котельные, ТЭС, ТЭЦ и другие объекты.

Очередная массированная атака РФ произошла вчера, 15 ноября. В результате более 7 млн абонентов по стране остались без энергоснабжения.

По уточненной информации ВСУ, оккупанты запустили по Украине 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемые авиационные ракеты Х-59, ударные дроны Shahed-136/131, "Орион", "Орлан-10".

Отмечается, что сбито противовоздушной обороной 75 крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10".

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