Витренко заявил, что его увольняют из «Нафтогаза», и раскритиковал Коболева

По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК.

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Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза». Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем, "с превосходящими силами соперника", должен снова прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации», - написал он.

По мнению Витренко, его увольняют, поскольку борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», и борьба с коррупцией в газовой отрасли не является приоритетом компании.

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами, в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине», - отметил он.

По его словам, некоторые ключевые члены команды уйдут из «Нафтогаза» уже скоро, а глава правления НАК Андрей Коболев останется руководителем.

«Сначала напомню, что решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев. Но рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле», - отметил Витренко.

По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

«Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в «Нафтогазе» и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации «Нафтогаза» в эффективную национальную компанию», - подчеркнул Витренко.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Ранее отдел маркетинговых исследований «Нафтогаза», который подчиняется Витренко, подготовил доклад о текущей ситуации с корпоративной реорганизацией компании, в котором говорилось о наличии конфликта между Коболевым и Витренко. Об этом, в частности, свидетельствует разница во взглядах на организационную трансформацию «Нафтогаза», говорилось в докладе.

16 марта 2020 года Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продлил контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на 4 года.