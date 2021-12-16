Витренко отметил, что по состоянию на сегодня запасы газа в хранилищах в Украине больше, чем обычно.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что ждет энергетическую систему Украины этой зимой в случае долговременных слишком низких температур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Если в феврале будут две недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были такие же и три года назад, и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые бы проектировали для того, чтобы не было никаких проблем, несмотря на температуру. Для этого нужны нереальные запасы газа, хранилища, неограниченные с суточной мощностью отбора. Это слишком дорого. Даже самые богатые страны мира не могут позволить себе такой роскоши", - сказал он.

Поэтому, по его словам, на сегодня запасы газа в хранилищах в Украине больше, чем обычно.

Читайте такжеЗапуск "Северного потока-2" откладывается минимум на полгода: появились подробности"Мы прогнозируем, например, на 1 января на 3% больше запасы газа, чем средние запасы газа, скажем в 2015 или 2019 годах. Сейчас нормальные запасы газа. Уголь - критически малы запасы, меньше, чем обычно, но с другой стороны сейчас идет много угля", - пояснил Витренко.

Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

1 ноября гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон констатировал, что суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу сократились на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро могут дойти до нуля.

Ранее Витренко заявил, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

Автор: Леся Лещенко