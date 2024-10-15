В Будапеште пригрозили наложит вето на санкции ЕС, если будет отменена льгота на покупку российской нефти для Венгрии.

Венгрия и российский "Газпром" ведут переговоры о дополнительных поставках газа в Будапешт в 2025 году. Транзит российского газа через Украину прекратится в конце этого года.

"Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение) на последний квартал этого года, которое покрывает дополнительные объемы по конкурентной цене. В настоящее время мы ведем переговоры о заключении соглашения на следующий год", - цитирует министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто издание euractiv.

По его словам, меморандум включает в себя положение о дополнительных соглашениях к долгосрочным контрактам на будущие годы, которые гарантируют ценовую конкурентоспособность.

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На прошлой неделе Венгрия и "Газпром" также подписали соглашение, которое позволяет использовать газопровод TurkStream.

Газопровод TurkStream, построенный незадолго до вторжения России в Украину, доставляет российский газ по дну Черного моря на европейскую территорию Турции в обход Украины, а затем в Болгарию. София не использует газ из этого трубопровода, но обеспечивает его транзит в Сербию и Венгрию.

Эта сделка, как заявил Сийярто, позволяет Будапешту увеличить объемы закупок по "всем коммерческим контрактам".

Кроме того, венгерский дипломат заявил, что Будапешт наложит вето на санкции Европейского союза против России, если будет отменена льгота на закупки российской нефти для Венгрии.

Российский газ для Венгрии - последние новости

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ЕС принял пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт всей российской нефти и нефтепродуктов морским путем с некоторыми ограниченными исключениями.

Венгерская энергетическая группа MOL в сентябре заключила соглашение о непрерывных поставках российской нефти через Беларусь и Украину по трубопроводу "Дружба", после того как в июне Киев внес российскую компанию "Лукойл" в санкционный список, что заставило венгерское правительство выразить обеспокоенность по поводу безопасности поставок.

Стоит отметить, что Евросоюз рассматривает два возможных варианта продления транзита газа через Украину.

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