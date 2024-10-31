Договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце года.

Европейские покупатели близки к соглашению с Азербайджаном о поставках природного газа на континент после истечения срока действия транзитного соглашения между Россией и Украиной в конце года.

Как пишет Bloomberg, компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку из Азербайджана 12-14 миллиардов кубометров газа в год. При этом они будут использовать ту же трубопроводную сеть, которая сейчас транспортирует российский газ через Украину в Европейский Союз.

Отмечается, что эти поставки фактически заменят поставки, которые Европа сейчас получает по транзитному соглашению. Контракт должен будет включать так называемое соглашение о свопах между Азербайджаном и Россией, поскольку у Азербайджана недостаточно экспортных мощностей для замены существующих поставок.

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"Сделка, которая еще не завершена, может помочь сдержать цены. Тем не менее, Европейская комиссия ранее заявляла, что энергетическая безопасность региона не будет под угрозой после окончания транзитного соглашения. Словакия и Австрия входят в число европейских стран, которые продолжают импортировать российский газ по трубопроводу", - сказано в статье.

Согласно коммерческому соглашению, азербайджанская государственная энергетическая компания Socar будет поставлять газ в Суджу на российско-украинской границе. Венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS затем возьмут на себя управление и доставят его в Европу.

Журналисты отмечают, что любое коммерческое соглашение потребует политической поддержки со стороны украинских властей, чтобы позволить оператору газовой сети страны забронировать мощности.

Австрийская компания OMV AG заявила, что диверсифицировала свои контракты на поставку и может продолжить поставлять топливо своим клиентам, даже если поставки газа из России будут остановлены. Журналисты добавили:

"Сделка будет означать, что Украина продолжит получать транзитные сборы за использование своей трубопроводной сети, которые приносили стране около 800 миллионов долларов в год. Для Азербайджана соглашение укрепляет энергетические связи с Европой. Страна Каспийского моря уже поставляет газ в восемь стран на континенте по трубопроводу, проходящему через Турцию".

Продажа российского газа в Европу

До войны "Газпром" поставлял в Европу более трети своего газа, но с тех пор регион перешел к диверсификации поставок. ЕС теперь больше полагается на другие источники, включая Норвегию, Северную Африку, Азербайджан и сжиженный природный газ с мирового рынка.

Президент России Владимир Путин намекнул, что транзита российского газа через территорию Украины в 2025 году может не быть. В частности, он заявил, что бронировать мощности для поставок газа из РФ через Украину в 2025 году надо было начинать уже в июле, поэтому срок уже пропущен.

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