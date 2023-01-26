Сейчас энергетики прилагают максимум усилий для восстановления нормального электроснабжения.

Из-за атак России на энергетические объекты Украины около 75% всей тепловой генерации нуждается в восстановлении, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Нужно восстанавливать около 7,5 гигаватт установленной мощности тепловой генерации. Это почти 75% от всей тепловой генерации в стране. Это большие разрушения, которые нужно как можно быстрее возвращать в сеть", - сказал он.

Сахарук отметил, что в результате последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру, в Одесской области возникла очень сложная ситуация со светом, на стабилизацию которой необходимо несколько дней.

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Он добавил, что сейчас энергетики прилагают максимум усилий для восстановления нормального электроснабжения.

"Сейчас энергетики будут заниматься разбором завалов. Посмотрят, что происходило, и будут ремонтировать. Ремонтировать для того, чтобы вернуть как можно быстрее свет в дома украинцев. Работы много", - подытожил Сахарук.

Напомним, 26 января россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.