В воскресенье не планируют выключать электричество, - Укрэнерго

В воскресенье, 8 сентября, в Украине не прогнозируются ограничения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", потребителям рекомендуют пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00 и потреблять электроэнергию экономно с 18:00 до 21:00.

Что будет со светом зимой - прогнозы экспертов

Ранее председатель правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам не стоит ожидать следующей зимой "легкой прогулки". По его словам, при температуре -10 сбалансировать энергетическую систему без отключений будет невозможно. При этом Кудрицкий считает, что "апокалиптического сценария" также удастся избежать.

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Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что в течение отопительного сезона в Украине будут работать графики стабилизационных отключений, которые будут иметь три-четыре очереди отключений. По его словам, это примерно 12 часов отключений электрической энергии в сутки.

Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки.

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