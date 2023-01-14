Три ракеты в области были сбиты.

В Винницкой области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщает Винницкий областной совет со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк.

"Три ракеты в области были сбиты", - говорится в сообщении.

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Массированный ракетный удар по Украине 14 января

Днем 14 января в Киеве и ряде областей прогремели взрывы. В столице и области сработали силы противовоздушной обороны.

В Днепре, Харькове, Львове, Винницкой и других областях зафиксированы прилеты. В Днепре российская ракета попала в многоэтажку, в результате чего "сложился" целый подъезд. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается. Счет раненых пошел на десятки.

Как сообщалось ранее, в Харьковской и Львовской областях есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В городах введены аварийные отключения света.

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