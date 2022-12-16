Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тысяч жителей Троещины.

По состоянию на вечер энергетики возобновили работу поврежденных энергобъектов ДТЭК Киевские электросети.

Как сообщает ДТЭК в Telegram, сегодня из-за массированного обстрела были повреждены энергообъекты ДТЭК "Киевские электросети", питающие один из объектов водоканала и часть Троещины.

"По состоянию на вечер наши энергетики возобновили работу поврежденных энергообъектов. Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тыс. жителей Троещины. Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам", - сказано в сообщении.

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Ракетный обстрел Украины 16 декабря: последствия

16 декабря российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Украине. Украинские военные уничтожили 60 из 76 выпущенных врагом ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки россиян повреждены около девяти объектов генерации. По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии.

Из-за ракетных обстрелов России одно из энергетических предприятий ДТЭК отключилось от энергосистемы.

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