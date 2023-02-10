В "Укрэнерго" спрогнозировали улучшения ситуации по поставкам электрической энергии в выходные дни.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона. "По моим прогнозам, в выходные мы будем иметь стабильную ситуацию с электроэнергией. И я даже осторожно отмечу, что в некоторые часы суток у нас не будет лимитов потребления. То есть, в некоторые часы отключений не будет вообще", - сказал Кудрицький.

По его словам, в результате массированной утренней атаки Украина получила масштабные повреждения, оккупанты смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций в то время, когда Украина набрала возможностей в генерации энергии.

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"Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, однако катастрофы не произошло", - отметил Кудрицький.

Массированный обстрел 10 февраля

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская ПВО уничтожила 61 крылатую ракету из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7.

В сводке Генштаба сообщается, что Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет, применив 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования.

По данным Министерства энергетики Украины, во время сегодняшнего массированного удара оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах применены аварийные отключения. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

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