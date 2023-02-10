Российским оккупантам снова не удалось достичь своих целей, отметили в компании.

Украинская энергетическая инфраструктура значительно пострадала в результате массированного ракетного удара РФ 10 февраля но катастрофы не произошло.

Как сообщил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, российским оккупантам снова не удалось достичь своих целей.

"Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы вновь не произошло. Россиянам четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", - отметил Кудрицький.

По его словам, в Харькове сегодня "действительно будет сложная ситуация". Но энергетики планируют восстановить работу некоторых поврежденных энергообъектов в течение выходных. Вместе с тем критическая инфраструктура Харькова запитана, энергетики работают на стабилизацию ситуации, но это требует времени.

"Нам все еще нужно оценить масштаб разрушений, чтобы сказать точнее, когда мы сможем исправить ситуацию в Хмельницкой области. Будем работать на выходных. Нам еще предстоит поработать над полным восстановлением объектов вокруг Одессы, которые обеспечивают питание города и Одесского района. Но ситуация уже улучшилась, если мы сравним с тем, что было в субботу и воскресенье. Было анонсировано, что местное облэнерго уже тестирует плановые графики отключений", - заявил Кудрицький.

Массированный ракетный удар РФ 10 февраля

РФ вновь прибегла к ракетному террору. В ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксировано удар по Хмельницкой области. С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Всего украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали энергетики.

Премьер Шмигаль сообщил, что из-за российских ракетных и дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три-четверти мощностей теплоэлектростанций.

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