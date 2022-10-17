Днем в понедельник, 17 октября, российские захватчики нанесли очередной удар удара по областям Украины.
Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, во время объявленной по всей стране воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы.
"Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО", – подчеркнул он.
В то же время, как сообщило "Суспільне" со ссылкой на корреспондентов, взрывы были слышны в Винницкой области.
Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно – без жертв.
Также стало известно о работе ПВО в Тернопольской области. Городской глава облцентра Сергей Надал призвал не фотографировать результаты ее работы.
Появлялись также сообщения о взрывах во Львовской области, а также обесточивании части областного центра. Эта информация не соответствует действительности, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Напомним, с 12.13 до 12: 52 по всей стране была объявлена воздушная тревога, которая длилась более двух часов.
Обстрелы Украины 17 октября: что стоит знать
Как писал УНИАН, этим утром россияне нанесли ракетные удары и атаковали дронами несколько регионов Украины.
В частности, в Киеве утром 17 октября прогремели взрывы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе. По последней информации, во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре Киева, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей, сообщил Кличко.
Также известно, что ракетного удара нанесли по Сумской области - погибли по меньшей мере три человека.
Кроме этого, результате атак оккупантов сегодня утром повреждена энергетическая инфраструктура в центральном и северном регионах Украины, возможны аварийные отключения.
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