В какой-то момент наступит время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы, то есть между 8 и 10 утра или 17 и 20-21 вечера.

В Украине при условии снижения температуры до минус 8 и ниже возможны отключение элекроэнергии на 2-3 часа. Как заметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, этого можно избежать, если украинцы будут ее потреблять экономно.

По его словам, российскими оккупантами уничтожено, захвачено или повреждено 50% генерации, которая была до войны. В частности, где-то 70% угольной генерации, которая работает как маневровые мощности в нашей энергосистеме.

"При минус 8 и ниже, по нашим оценкам, нечем будет перекрывать дефицит. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской. Поэтому в какой-то момент наступит время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы, то есть между 8 и 10 утра или 17 и 20-21 вечера", - подчеркнул эксперт.

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Однако, как он отметил, если украинцы начнут сокращать потребление электроэнергии в эти пиковые часы, то вероятно можно будет обойтись без отключений.

"В Украине есть около миллиона квартир в многоквартирных домах. Если в каждой квартире экономят 3-4 кВт - это уже очень заметный результат для энергосистемы. Включить электрочайник - это 2 кВт, бойлер – минимум 1,5 кВт", – подчеркнул Харченко.

Текущая ситуация в украинской энергосистеме

В ночь на 25 ноября российские оккупанты устроили очередную атаку дронов на Украину, выпустив рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "шахедов", из которых 74 сбили. Тогда же вокруг Киева были повреждены магистральные линии электропередачи, из-за чего, по словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, существовали риски внедрения ограничений электроснабжения. Однако энергетикам удалось пройти день без каких-либо графиков отключений.

27 ноября из-за осложненных погодных условий пострадали 16 областей Украины, непогода оставила без света 2019 населенных пунктов. Самая сложная ситуация наблюдалась в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

Сейчас, по словам премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля, пока генерация украинских систем покрывает потребности населения.

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