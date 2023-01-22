Но катастрофической нехватки бензина и дизельного топлива не ожидается, говорит эксперт.

В марте-апреле 2023 года в Украине могут вырасти цены на топливо из-за того, что текущие запасы будут заканчиваться, а новые объемы нужно будет поставлять из Европы.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, сообщает "Обозреватель".

Сейчас идет замещение российских объемов на другие, это перестройка и логистических цепей, и ресурсной базы. Так, эмбарго на нефть стартовало с 5 декабря, а 5 февраля начнет действовать эмбарго на российские нефтепродукты.

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Поэтому, отмечает эксперт, существуют риски, что что-то не будет работать сразу, какого-то топлива не будет хватать, отсюда и прогноз по росту цен:

"Думаю, основные события развернутся в марте-апреле, когда уже поток российских нефтепродуктов прекратится и, соответственно, начнутся поиски, а точнее, реализация этих новых поставок".

Но Куюн не стал прогнозировать, сколько может стоить нефть, ведь делать такие прогнозы очень трудно, ведь не было никогда до сих пор таких эмбарго и ценового потолка на нефть. "Поэтому сюрпризы будут, будет очень напряженный период, и, я думаю, что первое полугодие года будет напряженным", — говорит он.

Чего ждать от рынка топлива в 2023 году

Обстрелы и разрушения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и отечественных нефтебаз, временный дефицит топлива и лимиты на заправках, полная переориентация импорта и повышение цен - рынок топлива Украины в 2022 году изменился до неузнаваемости.

Несмотря на все возможные вызовы эксперты прогнозируют, что в первом квартале 2023-го на отечественном рынке топлива может наблюдаться определенный ажиотаж. Дополнительно к погодным условиям и отключениям света добавляется закупка дизеля аграриями, которые, как правило, начинают готовиться к посевной в конце февраля.

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