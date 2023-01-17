На станциях ОККО, WOG и Shell автогаз подешевел на 14 копеек и 3 копейки – до 28,49, 28,60 и 28,38 грн/л соответственно.

Средняя цена на сжиженный газ по состоянию на 17 января в сетях АЗС уменьшилась на 11 копеек – до 28,15 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", станциях ОККО, WOG и Shell автогаз подешевел на 14 копеек и 3 копейки – до 28,49, 28,60 и 28,38 грн/л соответственно.

Сети АЗК BVS, "Рур Групп", "Укрнафта" и другие оставили цену на прежнем уровне.

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При этом наименьшее снижение цены – на 2 коп. зафиксировано на АЗК сети Shell, которая и за выходные сбросила такую же сумму, больше всего – на 1 грн/л – на станциях "Овис".

Сейчас самая высокая цена автогаза 28,99 грн/л на АЗС сети Neftek, самая низкая – 25,25 грн/л – в сети "Авантаж 7", которая удерживает свою цену на прежнем уровне.

Ситуация на рынке топлива-детали

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что европейцы нервничают из-за ожидания второго этапа эмбарго на российскую нефть в феврале, поэтому ситуация с горючим в стране может быть напряженной.

Средняя цена на сжиженный газ с 11 по 12 января в сетях АЗС уменьшилась на 15 копеек, до 29,55 грн/л.

Часть автозаправочных станций в Украине с 13 по 16 января снизила цены на бензин и дизельное топливо.

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