Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

В Украине увеличивается дефицит электроэнергии из-за похолодания и поврежденной энергоинфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", дефицит произошел в результате российских ракетных и дроновых атак – повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

"Потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодания. Соответственно увеличивается и дефицит мощности", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в компании, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Отмечается, что ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. В компании напомнили, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для предотвращения этого применяются аварийные отключения.

В "Укрэнерго" добавили, что за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные дали разрешение, продолжаются ремонтные работы.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - заявили в компании.

Ситуация с энергетической инфраструктурой:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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