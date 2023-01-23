До всех облэнерго доведены лимиты потребления в сутки.

В Украине выросло потребление электроэнергии на фоне начала рабочей недели и похолодания, в пяти областях уже применены аварийные отключения света.

"Потребление электроэнергии больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

В компании отметили, что дефицит электроэнергии возник в результате российских ракетных и дроновых атак, поскольку повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

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До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Также отмечается, что "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения, которые возможны в других областях", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме Украины

Справка УНИАН. Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины заявила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

20 января в Украине была увеличена генерация в системе энергетики. Этого удалось достичь за счет ремонтных работ на поврежденных электроподстанциях.

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