Поставщики не имели юридической возможности применять штрафные санкции, которые были выставлены «Нафтогазом» на конечного потребителя.

В Украине необходимо срочно решить вопрос виртуальной задолженности, которая сформировалась у поставщиков газа перед НАК «Нафтогаз Украины» из-за несовершенного регуляторного поля.

Об этом завил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Стоит отметить, что источниками расчетов участников рынка с «Нафтогазом» за газ являются средства, полученные от населения, а также компенсации по льготам и субсидиям, которые поступают на специальные счета. Несмотря на то, что бытовые потребители и Министерство финансов, как распорядитель компенсационных средств, существенно задерживали перечисления, поставщики не применяли штрафные санкции за несвоевременную оплату счетов ни к Минфину, ни к потребителям.

«Нафтогаз», в свою очередь, не связанный соответствующими правительственными постановлениями, охотно начислял штрафные санкции поставщикам.

«Поставщики не имели юридической возможности для выставления револьверно тех штрафных санкций, пеней, которые были выставлены «Нафтогазом» на конечного потребителя. Поэтому, по сути, источника погашения быть не может. Это еще одна категория искусственной задолженности, которую необходимо будет решать», - сказал Компан.

Ситуация с задолженностями усугубилась весной 2020 года, когда Кабмин решил освободить бытовых потребителей от ответственности за неуплату коммуналки, а также запретил отключать им газ. Газораспределительные компании отмечают, что многие граждане после такого шага правительства вообще перестали платить по счетам. При этом отказать населению в предоставлении ресурса было невозможно.

Все поступавшие средства «Нафтогаз» зачислял в счет погашения старых долгов и со временем подал на газовые компании в суды из-за несвоевременности расчетов. Судебные тяжбы продолжаются по сей день, а виртуальные штрафы и пени, превышающие 2,3 миллиардов гривен, на неопределенное время «зависли в воздухе».

Как сообщал УНИАН, ранее Ассоциация поставщиков энергоресурсов заявила, что уровень расчетов за поставленный природный газ среди ее членов за январь-июль 2020 года в среднем составил 145%.

При том, что за отчетный период «Нафтогазом» было начислено к уплате более 7,6 млрд гривен, за потребленный ресурс было уплачено более 11 млрд гривен.

К началу нового отопительного сезона общий объем задолженностей между участниками рынка природного газа Украины достиг критической суммы - 125 миллиардов гривень

Оптимальным решением описанных проблем может стать законопроект 3800-1, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде. Авторы документа, среди которых глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, предлагают взаимное списание накопленных искусственных задолженностей между участниками рынка. Такой способ не потребует дополнительных заимствований из казны или кошельков населения. Принятие подобного законопроекта до 1 августа 2020 года позволило бы новому газовому рынку эффективно работать со старта и предупредить необязательные потрясения в обществе перед отопительным сезоном.

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Автор: УНИАН