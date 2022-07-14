По состоянию на 24 февраля дизтопливо импортировало 67 компаний, а уже в июле их количество выросло до 261.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество импортеров дизельного топлива выросло почти в четыре раза, бензина - в два раза.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

По состоянию на 24 февраля дизтопливо импортировало 67 компаний, а уже в июле их число выросло до 261. При этом значительный прирост был зафиксирован в июне-июле – плюс 102 юрлица.

Как сообщили в "А-95", значительная часть новых импортеров везет топливо для собственных нужд. Среди них – агросектор, транспортные компании, небольшие сети АЗС, которые ранее покупали топливо на внутреннем рынке, и другие.

Количество импортеров бензинов в период с 24 февраля по 10 июля выросло почти вдвое — с 40 до 75. В "А-95" отметили, что их прирост пришелся на весну–первую половину июня, тогда как в июле новых поставщиков бензинов не фиксировалось.

По автогаза на конец февраля было в среднем 78 импортеров, сейчас — почти 100 (+25%).

До полномасштабного вторжения большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси. Иду рынок топлива Украины переориентировался на поставки из стран ЕС, в частности портов Польши и Румынии.

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