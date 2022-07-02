Новый дефицит будет вызван началом активной фазы сбора урожая.

Новый дефицит горючего в Украине, в частности, дизеля может возникнуть в августе-октябре, когда начнется активный сбор урожая.

Об этом экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в эфире информационного телемарафона.

"У нас будет начало активной фазы сбора урожая. Если говорить о таком сегменте как дизель, мы снова можем встретиться с ситуацией дефицита где-то в августе-октябре", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

В июне на украинский рынок завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов.

1 июня сети АЗС WOG и Prime отменили или анонсировали снятие ограничений на топливо.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси. Сейчас весь импорт нефтепродуктов поступает через западную границу.

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