Они находятся в руках владельцев, которые не делают ничего для разведки и добычи ресурсов.

Перед началом полномасштабной войны более 200 потенциальных месторождений нефти и газа - перспективных для добычи земельных участков - находятся в руках у владельцев, не делающих ничего для разведки и добычи ресурсов.

Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.

Когда-то предприниматели, не имевшие опыта в отрасли, приобрели земельные участки (считающиеся перспективными) на полузакрытых или полностью закрытых аукционах, и сохраняют их на случай роста цены или привлечения инвестора, которого удастся убедить в перспективности месторождения, объясняет Кацуба.

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Не все такие участки находятся в руках авантюристов или инвестиционный троллей, но значительная часть участков, которые могли бы обеспечить энергетическую независимость Украины и даже дать возможность стать экспортером нефти и газа, банально простаивают по 5-10-15 лет.

Чтобы исправить эту ситуацию, государство должно установить предельный срок, когда инвестор должен начать работы по разведке и освоению месторождений как минимум после завершения российско-украинской войны, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.