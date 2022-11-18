Ограничение потребления – это последствия ракетных атак оккупантов на энергосистему Украины.

19 ноября во всех регионах Украины будут применять плановые отключения электроэнергии.

"Завтра, 19 ноября, во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничение потребления – это последствия ракетных атак оккупантов на энергосистему Украины.

Видео дня

"На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением разбитой инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам. Этой зимой мы должны проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте", - отметили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине: детали

Российские войска уже совершили 6 масштабный ракетных атак по Украине: 10 октября, 11 октября, 17 октября, 31 октября, 11 ноября и 15 ноября. Каждой такой атакой россияне наносят повреждения нашей энергосистеме.

15 ноября из-за массированной ракетной атаки было поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

По словам премьер-министра Шмигаля, почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства.

В ДТЭК рассказали, что блэкаут в Украине маловероятен, но российские захватчики именно этого хотят добиться.