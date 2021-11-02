Также Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

Как отмечается в сообщении, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

"Секретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина пригласила аварийную помощь на поставки электроэнергии из БеларусиКак сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном напряженную ситуацию безопасности на Донбассе.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

27 октября 2021 года Украина прокомментировала сертификацию"Северного потока-2".

Автор: Екатерина Гирнык