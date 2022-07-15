На некоторых станциях стоимость топлива снизилась на 2 грн за литр.

За неделю 8-15 июля ряд украинских сетей АЗС вслед за автогазом снизили цены на дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

В частности, дизель в сети AMIC подешевел на 51 копейку - до 56,49 грн/л. На 2 гривни снизили цены "Нефтек", VostokGaz и "Олас", на 3 гривни – запорожская сеть ZOG.

На 1 и 1,5 гривни дизтопливо подешевело в сетях BVS - до 56,99 грн/л, Mango - до 54,49 грн/л и Prime - до 54 грн/л соответственно.

В среднем в стране за неделю дизельное топливо подешевело на 30 копеек - до 56,19 грн/л.

Кроме того, такие сети как ZOG, Prime, Катрал и VostokGaz откорректировали в сторону уменьшения цены на бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества.

Как сообщал УНИАН, средняя цена на автогаз за неделю в сетях АЗС снизилась на 3,61 гривны – до 33,52 грн/л. За прошлый месяц средняя цена на автогаз снизилась на 2 гривни.

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