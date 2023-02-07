Количество отключений электроэнергии в Украине уменьшилось на 42% по сравнению с концом января.
Как сообщает Министерство энергетики в Telegram-канале, сегодня, 7 февраля, ситуация с дефицитом доступной электрической мощности остается на уровне предыдущих суток. В то же время благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, несмотря на похолодание, этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник.
"Как следствие, количество обесточенных потребителей на утро вторника 07.02.2023 на 42% меньше, чем во вторник 31 января", - говорится в сообщении.
Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Одесской и Львовской областях и в г. Киеве.
Пресс-служба сообщает, что в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
В то же время сложной остается ситуация с электроснабжением г. Одессы и Одесского района из-за сетевых ограничений, обусловленных аварией на одной из подстанций системы передачи.
Энергетики принимают все меры для скорейшей стабилизации ситуации и восстановления электроснабжения.
Отключения света в Украине из-за атак РФ: детали
Энергосистема Украины подверглась 13 вражеским ракетным атакам и 15 волнам атак БПЛА.
Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.
В то же время на временно оккупированных территориях на юге страны расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.
Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.
В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Украине может ухудшиться. Это связано с тем, что из-за ухудшения погодных условий нагрузка на энергосистему возрастет.
Сейчас генерация в Украине выросла, но с понижением температуры растет и потребление электроэнергии. Поскольку следующая неделя, по прогнозам, будет холодной, отключения в столице могут стать более продолжительными, сообщил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.