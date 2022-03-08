Из-за обстрелов оккупантов энергетическая инфраструктура Украины понесла значительные потери.

Присоединение украинской энергосистемы к единой энергосистеме Европейского союза может состояться в течение недели.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас заканчивается техническое состояние синхронизации. Буквально на днях все будет закончено. И мы очень оптимистично смотрим и в ближайшую неделю ожидаем на наше присоединение", - сказал он.

Также министр добавил, что из-за обстрелов оккупантов энергетическая инфраструктура Украины понесла значительные потери.

"На самом деле, это десятки миллиардов гривен. Мы предварительно эти цифры смотрели. Но, безусловно, мы все это отстроим после нашей победы. Мы сделаем нашу энергосистему еще более надежной, еще более современной, и она будет соответствовать современным европейским стандартам. Тем более я уверен, что мы будем частью единой энергосистемы с Евросоюзом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Герман Галущенко отметил, что отечественная энергосистема работает стабильно, но есть проблемы на газопроводе "Донецк-Мариуполь", где есть большой разрыв, и с электросетью на севере Киева.

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