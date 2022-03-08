Самые большие проблемы на газопроводе "Донецк-Мариуполь", где есть большой разрыв, и с электросетью на севере Киева.

Отечественная энергосистема работает стабильно.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Из-за постоянных обстрелов мы постоянно фиксируем разрывы как на сетях электроснабжения, так и газоснабжения. Стараемся максимально быстро восстанавливать, насколько возможно, такие разрывы, это делают оперативные бригады. Где происходят активные боевые действия, там нужно ждать возможность физически дойти до таких разрывов, чтобы их устранить. Но в целом энергосистема работает стабильно. У нас тринадцатый день войны, и мы тринадцатый день находимся в изоляции и обеспечиваем те технические параметры, которые должны быть в энергосистемы, соответственно, частота в 50 герц в нас поддерживается", - сказал он.

По его словам, наибольшие проблемы на сегодня на газопроводе "Донецк-Мариуполь", где есть большой разрыв, который пока нельзя устранить из-за длительных боевых действий. Также есть проблемы с электросетью на севере Киева.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрэнерго" просит потребителей не приобщаться к фейковым акциям по поводу отключения света в вечернее время якобы на поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

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