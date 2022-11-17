По решению "Укрэнерго", в регионе применяются экстренные отключения электричества.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что ситуация с электроснабжением в области остается сложной и предупредил об экстренных отключениях света.

Как сообщил глава ОВА, по решению "Укрэнерго", в регионе применяются экстренные отключения электричества.

"Экстренные аварийные отключения – это те отключения, которые происходят вынужденно. Их невозможно предусмотреть и составить графики", – пояснил Кулеба.

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По его словам, на утро специалисты смогут дать прогноз того, когда в Киевской области смогут выйти на отключение электроэнергии по графику.

"Однако неделя будет тяжелой. Отмечу, что объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами и альтернативным источником питания. Также продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов", – подчеркнул глава ОВА.

Отключение света: Что известно

После массированного ракетного удара России по Украине 15 ноября 2022 года ситуация в энергетике самая серьезная за всю историю, однако управление системой не потеряно.

Утром 16 ноября украинцев предупредили, что по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроснабжения. В некоторых регионах при этом применяются экстренные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что менее чем за сутки после масштабной атаки РФ по энергетической инфраструктуре большинство абонентов в разных регионах Украины уже подключены к электроснабжению.

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