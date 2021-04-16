В Киеве отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях, поскольку в городе действуют жесткие карантинные ограничения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
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«В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть учитывает продление строгих карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах и то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно - из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая», - сказал Кличко.
По словам мэра, город завершил отопительный сезон, на сегодня от подачи тепла отключили все жилые дома.
«Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна», - отметил городской голова.
Что этому предшествовало
- 12 апреля в Киеве началось отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.
- 31 марта Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля, однако из-за похолодания завершение отопительного сезона было перенесено.
- Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов в течение трех дней.
- 15 апреля 2021 года появилась информация о том, что Киев закрывает отопительный сезон.
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