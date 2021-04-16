Начало испытаний перенесли на май.

В Киеве отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях, поскольку в городе действуют жесткие карантинные ограничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть учитывает продление строгих карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах и то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно - из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая», - сказал Кличко.

По словам мэра, город завершил отопительный сезон, на сегодня от подачи тепла отключили все жилые дома.

«Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна», - отметил городской голова.

Что этому предшествовало

12 апреля в Киеве началось отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.

31 марта Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля, однако из-за похолодания завершение отопительного сезона было перенесено.

Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов в течение трех дней.

15 апреля 2021 года появилась информация о том, что Киев закрывает отопительный сезон.

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Автор: Инна Андалицкая