Эксперт отмечает, что проблема с дефицитом топлива постепенно решается.

Импорт топлива в Украину ежедневно растет и это уже приносит свои плоды.

Об этом рассказал "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

По его словам, в стране уже исчезли проблемы с автогазом, который, к тому же, дешевеет. В ближайшую неделю, прогнозирует Мельничук, цена на него снизится еще на 1-15,5 гривны.

"Также нет гигантских очередей за бензином в сотни авто, теперь это максимум 10-20 авто, а в западных регионах страны очереди и вовсе отсутствуют", - отметил он.

По словам эксперта, в ближайшие 2-3 месяца ситуация с бензином полностью выровняется - его дефицит исчезнет, а цена топлива даже может снизиться. На сколько именно - Мельничук не уточняет, добавляя, что подобные прогнозы делать еще рано.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков прогнозирует, что дефицит топлива в Украине исчезнет ближе к осени когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.