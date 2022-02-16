Аналитики связывают падение цены на газ с ослаблением напряжения на украинской границе.

В Европе после кратковременного скачка цены на газ пошли вниз. 16 февраля 2022 года цены мартовских фьючерсов опустились $800/тыс. кубометров.

Об этом сообщает Profinance.

Стоимость фьючерсов на открытии составила $926 и в первый час недолго удерживалась чуть выше $940/тыс. кубометров, после чего ускорила темпы снижения.

По состоянию на 11:06 по Киеву цена газа опустилась до отметки $791,36.

Аналитики связывают падение цены на газ с ослаблением напряжения на украинской границе.

Ситуация на украинской границе:

15 февраля 2022 года Минобороны РФ заявило о том, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: